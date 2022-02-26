يحل يوفنتوس اليوم السبت ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه إيمبولي في لقاء يشهده ملعب كارلو كاستيلاني ضمن المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب وصاحب المركز الثاني عشر في تمام الساعة 20:05 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام إيمبولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، لوكا بيليغريني.

خط الوسط: دينيس زكريا، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.