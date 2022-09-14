يستقبل يوفنتوس الإيطالي ضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب آليانز ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض يوفي لخسارة مؤثرة في الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لاثنين، فيما تغلب بنفيكا على ماكابي بهدفين دون رد.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD Xtra 2 بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: ماسيمليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، غليسون بريمر.

خط الوسط: خوان كوادرادو، ويستون ماكيني، لياندرو باريديس، فابيو ميريتي، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، آركاديوش ميليك.