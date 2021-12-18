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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:57
يوفنتوس يسعى للتغلب على بولونيا
يوفنتوس يسعى للتغلب على بولونيا

يخوض يوفنتوس مباراة مهمة مساء اليوم السبت أمام مستضيفه بولونيا على ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل يوفي المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، لوكا بيليغريني.
خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني.
خط الهجوم: مويسه كين، ألفارو موراتا، فيديريكو بيرنارديسكي.

كلمات دالة:يوفنتوسالدوري الإيطاليبولونيا

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