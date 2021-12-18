يخوض يوفنتوس مباراة مهمة مساء اليوم السبت أمام مستضيفه بولونيا على ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل يوفي المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، لوكا بيليغريني.

خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني.

خط الهجوم: مويسه كين، ألفارو موراتا، فيديريكو بيرنارديسكي.