يخوض يوفنتوس مباراة مهمة مساء اليوم السبت أمام مستضيفه بولونيا على ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي.
وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.
ويحتل يوفي المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):
المدرب: ماسيميليانو آليغري.
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، لوكا بيليغريني.
خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني.
خط الهجوم: مويسه كين، ألفارو موراتا، فيديريكو بيرنارديسكي.
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