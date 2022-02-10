تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ساسوولو اليوم في كأس إيطاليا

يلتقي يوفنتوس مع ضيفه ساسوولو ليلة اليوم الخميس في مواجهة صعبة تقام على ملعب آليانز ستاديوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وستجري المباراة المهمة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ساسوولو اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، لوكا بيليغريني.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، آرتور ميلو، دينيس زكريا.

خط الهجوم: باولو ديبالا، دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.