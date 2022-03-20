يستضيف يوفنتوس خصمه ساليرنيتانا مساء اليوم الأحد على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 30 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة المهمة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الأخير في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-4-2):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ماتيس دي ليخت، دانييلي روغاني، لوكا بيليغريني.

خط الوسط: خوان كوادرادو، آرتور ميلو، أدريان رابيو، فيديريكو بيرنارديسكي.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.