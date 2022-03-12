يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على سامبدوريا اليوم السبت في لقاء يشهده ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب وصاحب المركز الخامس عشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، دانييلي روغاني، ماتيس دي ليخت، ماتيا دي شيليو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، آرتور ميلو، أدريان رابيو.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.