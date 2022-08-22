تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

يواجه يوفنتوس مستضيفه سامبدوريا اليوم الاثنين في لقاء مرتقب يشهده ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين البيانكونيري الذي جمع 3 نقاط من انتصاره في الجولة الأولى بثلاثيةٍ دون رد على حساب ساسوولو، والبلوتشيركياتي الذي يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير دون نقاط.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App بتعليق خالد الغول، وقناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو، دانييلي روغاني، غليسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: دينيس زكريا، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، فيليب كوستيتش.