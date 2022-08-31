يستضيف يوفنتوس خصمه سبيتسيا مساء اليوم الأربعاء في مباراة يحتضنها ملعب آليانز ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).
وتقام المباراة المهمة بين ثامن الترتيب العام برصيد 5 نقاط، وصاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبيتسيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-5-1):
المدرب: ماسيميليانو آليغري.
حراسة المرمى: ماتيا بيرين.
خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، فيديريكو غاتي، غليسون بريمر، أليكس ساندرو.
خط الوسط: خوان كوادرادو، مانويل لوكاتيلي، دينيس زكريا، فابيو ميريتي، فيليب كوستيتش.
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش.
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)