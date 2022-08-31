يستضيف يوفنتوس خصمه سبيتسيا مساء اليوم الأربعاء في مباراة يحتضنها ملعب آليانز ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة المهمة بين ثامن الترتيب العام برصيد 5 نقاط، وصاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبيتسيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، فيديريكو غاتي، غليسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: خوان كوادرادو، مانويل لوكاتيلي، دينيس زكريا، فابيو ميريتي، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش.