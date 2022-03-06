يستضيف يوفنتوس غريمه سبيزيا اليوم الأحد في مباراة مهمة تجري على ملعب آليانز لحساب المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز السادس عشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبيزيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، دانيلو، ماتيس دي ليخت، لوكا بيليغريني.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، آرتور ميلو، أدريان رابيو.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.