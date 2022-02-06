سيحتضن ملعب آليانز اليوم الأحد مواجهة يوفنتوس مع ضيفه هيلاس فيرونا ضمن مجريات المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفي المركز الخامس برصيد 42 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز التاسع بفارق 9 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ماتيس دي ليخت، جيورجيو كييليني، لوكا بيليغريني.

خط الوسط: آرتور ميلو، دينيس زكريا، أدريان رابيو.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.