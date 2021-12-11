يخوض يوفنتوس مواجهة مهمة أمام مستضيفه فينيتسيا اليوم السبت على ملعب بيير لويجي بينزو لحساب المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمي على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

ويستمر غياب فيديريكو كييزا وآرون رامزي ودانيلو وديان كولوسيفسكي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فينيتسيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، خوان كوادرادو، باولو ديبالا، فيديريكو بيرنارديسكي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.