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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فينيتسيا اليوم

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:09
يوفنتوس يواجه فينيتسيا
يوفنتوس يواجه فينيتسيا

يخوض يوفنتوس مواجهة مهمة أمام مستضيفه فينيتسيا اليوم السبت على ملعب بيير لويجي بينزو لحساب المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمي على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

ويستمر غياب فيديريكو كييزا وآرون رامزي ودانيلو وديان كولوسيفسكي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فينيتسيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.
خط الوسط: أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، خوان كوادرادو، باولو ديبالا، فيديريكو بيرنارديسكي.
خط الهجوم: ألفارو موراتا.

كلمات دالة:يوفنتوسفينيتسياالدوري الإيطالي

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