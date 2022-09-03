يحل يوفنتوس ضيفاً اليوم السبت على غريمه فيورنتينا في مواجهة صعبة يشهدها ملعب آرتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين خامس الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وصاحب المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عصام عبده.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو، فيديريكو غاتي، غليسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: فابيو ميريتي، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، آنخيل دي ماريا.