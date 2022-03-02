تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في كأس إيطاليا

يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً اليوم الأربعاء على مستضيفه فيورنتينا في مواجهة صعبة للطرفين يشهدها ملعب آرتيميو فرانكي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة بين الغريمين التاريخيين في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناتي AD SPORTS 1 HD و AD SPORTS 2 HD بتعليق عامر عبد الله ومحمد الشامسي وفارس عوض وحازم عبد السلام.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا (بطريقة 4-4-2):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، ماتيا دي شيليو.

خط الوسط: خوان كوادرادو، مانويل لوكاتيلي، آرتور ميلو، أدريان رابيو.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.