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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام كالياري اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:44
يوفنتوس مطالب بتحقيق الفوز على كالياري المتواضع
يوفنتوس مطالب بتحقيق الفوز على كالياري المتواضع

يلاقي يوفنتوس ضيفه كالياري اليوم الثلاثاء على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube.

ويحتل يوفي المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يقبع كالياري في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام كالياري اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-2-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.
خط الوسط: أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني، فيديريكو بيرنارديسكي، كايو جورجي.
خط الهجوم: ألفارو موراتا.

كلمات دالة:يوفنتوسكالياريالدوري الإيطالي

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