يلاقي يوفنتوس ضيفه كالياري اليوم الثلاثاء على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).
وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube.
ويحتل يوفي المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يقبع كالياري في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام كالياري اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-2-1):
المدرب: ماسيميليانو آليغري.
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.
خط الوسط: أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني، فيديريكو بيرنارديسكي، كايو جورجي.
خط الهجوم: ألفارو موراتا.
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