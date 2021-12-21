يلاقي يوفنتوس ضيفه كالياري اليوم الثلاثاء على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube.

ويحتل يوفي المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يقبع كالياري في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام كالياري اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-2-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني، فيديريكو بيرنارديسكي، كايو جورجي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.