تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يستضيف لاتسيو غريمه يوفنتوس اليوم السبت في أبرز لقاءات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي على أرضية ملعب أولمبيكو.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو آليغري

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو، غلايسون بريمر، دانيلو.

خط الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، خوان كوادرادو

خط الهجوم: آركاديوش ميليك، آنخيل دي ماريا