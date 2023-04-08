  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

تاريخ النشر: 08 نيسان / أبريل 2023 - 10:56
يوفنتوس يواجه لاتسيو اليوم (المصدر: أ ف ب)
يوفنتوس يواجه لاتسيو اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف لاتسيو غريمه يوفنتوس اليوم السبت في أبرز لقاءات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي على أرضية ملعب أولمبيكو.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو آليغري

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: أليكس ساندرو، غلايسون بريمر، دانيلو.
خط الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، خوان كوادرادو
خط الهجوم: آركاديوش ميليك، آنخيل دي ماريا

كلمات دالة:يوفنتوسلاتسيوالدوري الإيطالي

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...