تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يستضيف لاتسيو غريمه يوفنتوس اليوم السبت في أبرز لقاءات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي على أرضية ملعب أولمبيكو.
تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي
المدرب: ماسيميليانو آليغري
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: أليكس ساندرو، غلايسون بريمر، دانيلو.
خط الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، خوان كوادرادو
خط الهجوم: آركاديوش ميليك، آنخيل دي ماريا
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