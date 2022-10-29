يلاقي يوفنتوس مستضيفه ليتشي في لقاء سيجري على ملعب فيا ديل ماري لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإيطالي اليوم السبت.

وتقام المباراة بين البيانكونيري صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة، ومستضيفه الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عصام عبده.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، فيديريكو غاتي، خوان كوادرادو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: آركاديوش ميليك، مويسه كين.