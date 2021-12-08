تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام مالمو اليوم في دوري الأبطال

يستضيف يوفنتوس الإيطالي غريمه مالمو السويدي اليوم الأربعاء على ملعب آليانز ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

ويبتعد عن البيانكونيري عدة لاعبين لأسباب مختلفة وهم فيديريكو كييزا وويستون ماكيني وماتيا بيرين وآرون رامزي ودانيلو وماتيا دي شيليو وديان كولوسيفسكي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام مالمو في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-4-2):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: فيديريكو بيرنارديسكي، رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، باولو ديبالا.