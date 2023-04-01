تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يتطلع يوفنتوس لمواصلة انتفاضته حين يستضيف هيلاس فيرونا المتواضع اليوم السبت على أرضية ملعب آليانز لحساب الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي.
تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1.
تشكيلة يوفنتوس المحتملة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي
المدرب: ماسيميليانو آليغري
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: أليكس ساندرو، غلايسون بريمر، دانيلو
خط الوسط: فيليب كوستيتش، إينزو بارينتشيا، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، خوان كوادرادو.
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، آنخيل دي ماريا.
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