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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

تاريخ النشر: 01 نيسان / أبريل 2023 - 10:54
يوفنتوس مطالب بتحقيق الفوز اليوم (المصدر: أ ف ب)
يوفنتوس مطالب بتحقيق الفوز اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يتطلع يوفنتوس لمواصلة انتفاضته حين يستضيف هيلاس فيرونا المتواضع اليوم السبت على أرضية ملعب آليانز لحساب الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1.

تشكيلة يوفنتوس المحتملة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو آليغري

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: أليكس ساندرو، غلايسون بريمر، دانيلو
خط الوسط: فيليب كوستيتش، إينزو بارينتشيا، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، خوان كوادرادو.
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، آنخيل دي ماريا.

كلمات دالة:يوفنتوسهيلاس فيروناالدوري الإيطالي

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