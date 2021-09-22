تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة سبيتزيا اليوم في الدوري الإيطالي

يريد يوفنتوس تفادي خسارة المزيد من النقاط بعد بداية متعثرة للموسم حين يواجه مستضيفه سبيتزيا اليوم ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 7:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب بتعليق خالد الغول.

ويخوض يوفي المترنح اللقاء دون المهاجم ألفارو موراتا المصاب على الأغلب، وستكون الفرصة سانحة أمام الشاب مويسه كين لإثبات وجوده.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: فيديريكو كييزا، رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: مويسه كين، باولو ديبالا.