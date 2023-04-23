تشكيلتا يوفنتوس ونابولي المتوقعتان لمباراتهما اليوم في الدوري الإيطالي

البوابة - يستضيف يوفنتوس ثالث الترتيب غريمه نابولي المتصدر اليوم الأحد في ملعب آليانز لحساب الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلتا يوفنتوس ونابولي المتوقعتان

يوفنتوس

المدرب: ماسيميليانو آليغري

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو، فيديريكو غاتي، دانيلو

الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، ماتيا دي شيليو

الهجوم: آنخيل دي ماريا، دوشان فلاهوفيتش

نابولي

المدرب: لوتشيانو سباليتي

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: ماتياس أوليفيرا، جوان جيزوس، كيم مين جاي، جيوفاني دي لورينزو

الوسط: بيوتر جيلينسكي، ستانيسلاف لوبوتكا، أندريه فرانك زامبو آنغويسا

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين، هيرفينغ لوزانو