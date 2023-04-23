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تشكيلتا يوفنتوس ونابولي المتوقعتان لمباراتهما اليوم في الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 23 نيسان / أبريل 2023 - 10:03
يوفنتوس يستضيف نابولي في قمة مرتقبة اليوم (المصدر: أ ف ب)
يوفنتوس يستضيف نابولي في قمة مرتقبة اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف يوفنتوس ثالث الترتيب غريمه نابولي المتصدر اليوم الأحد في ملعب آليانز لحساب الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلتا يوفنتوس ونابولي المتوقعتان

  • يوفنتوس

المدرب: ماسيميليانو آليغري

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
الدفاع: أليكس ساندرو، فيديريكو غاتي، دانيلو
الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، ماتيا دي شيليو
الهجوم: آنخيل دي ماريا، دوشان فلاهوفيتش

  • نابولي

المدرب: لوتشيانو سباليتي

حراسة المرمى: أليكس ميريت
الدفاع: ماتياس أوليفيرا، جوان جيزوس، كيم مين جاي، جيوفاني دي لورينزو
الوسط: بيوتر جيلينسكي، ستانيسلاف لوبوتكا، أندريه فرانك زامبو آنغويسا
الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين، هيرفينغ لوزانو

كلمات دالة:يوفنتوسنابوليالدوري الإيطالي

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