تشكيلتا يوفنتوس ونابولي المتوقعتان لمباراتهما اليوم في الدوري الإيطالي

البوابة - يستضيف يوفنتوس ثالث الترتيب غريمه نابولي المتصدر اليوم الأحد في ملعب آليانز لحساب الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإيطالي.
تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.
تشكيلتا يوفنتوس ونابولي المتوقعتان
- يوفنتوس
المدرب: ماسيميليانو آليغري
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
الدفاع: أليكس ساندرو، فيديريكو غاتي، دانيلو
الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، ماتيا دي شيليو
الهجوم: آنخيل دي ماريا، دوشان فلاهوفيتش
- نابولي
المدرب: لوتشيانو سباليتي
حراسة المرمى: أليكس ميريت
الدفاع: ماتياس أوليفيرا، جوان جيزوس، كيم مين جاي، جيوفاني دي لورينزو
الوسط: بيوتر جيلينسكي، ستانيسلاف لوبوتكا، أندريه فرانك زامبو آنغويسا
الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، فيكتور أوسيمين، هيرفينغ لوزانو
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