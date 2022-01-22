تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف أتلتيكو مدريد خصمه فالنسيا اليوم السبت في لقاء مرتقب وقوي يحتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل الروخيبلانكوس المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سيمي فيرساليكو، ماريو هيرموسو، خوسيه ماريا خيمينيز، رينان لودي.

خط الوسط: توماس ليمار، رودريغو دي بول، كوكي، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: لويس سواريز، ماتياس كونيا.