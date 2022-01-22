تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام فينيزيا اليوم في الدوري الإيطالي

يواجه إنتر ميلان غريمه فينيزيا اليوم السبت على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

ويحتل النيراتزوري صدارة الترتيب العام برصيد 50 نقطة، فيما يحتل فينيزيا المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام فينيزيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.