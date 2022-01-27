تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام تشيلي اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب الأرجنتين ضيفاً ثقيلاً على غريمه التشيلي في الساعات الأولى من يوم الجمعة في لقاء مرتقب يشهده ملعب ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل الأرجنتينيون المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 13 مباراة وقد ضمن التأهل للمونديال القطري.

فيما يأتي التشيليون في المركز السادس برصيد 16 نقطة من 14 مباراة.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام تشيلي اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ليونيل سكالوني.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، جيرمان بيتزيلا، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس آكونيا.

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، آنخيل دي ماريا.