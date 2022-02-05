تشكيل الأهلي المتوقع أمام مونتيري اليوم في كأس العالم للأندية

يفتتح الأهلي المصري مشواره اليوم السبت في بطولة كأس العالم للأندية 2021 حينما يواجه غريمه مونتيري المكسيكي على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في الإمارات.

ويشارك فريق الشياطين الحمر بصفته بطل إفريقيا، فيما يخوض مونتيري المنافسات كونه بطل أميركا الوسطى والكاريبي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 والقناة الرياضية السعودية SSC7 HD.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام مونتيري اليوم في كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بيتسو موسيماني.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: آليو ديانغ، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.