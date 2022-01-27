تشكيل البرازيل المتوقع أمام الإكوادور اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يواجه منتخب البرازيل مستضيفه الإكوادوري اليوم الخميس على ملعب رودريغو باز ديلغادو ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل البرازيليون صدارة المجموعة برصيد 35 نقطة من 13 مباراة وقد ضمنوا التأهل للمونديال القطري.

فيما يأتي الإكوادوريون في المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 14 لقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام الإكوادور اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تيتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: داني ألفيش، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، فريد.

خط الهجوم: رافينيا، غابرييل جيزوس، فينيسيوس جونيور.