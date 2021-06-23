تشكيل البرتغال المتوقع اليوم أمام فرنسا في يورو 2020

يلتقي مساء اليوم الأربعاء منتخب البرتغال بضيفه الفرنسي على ملعب بوشكاش آرينا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بمسابقة يورو 2020.

وحسم أبطال العالم بطاقة التأهل لدور الـ 16، لكن نتائج الجولة المتبقية ستكون مؤثرة في ترتيب المجموعة النهائي.

وتتصدر فرنسا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليها ألمانيا بـ 3 نقاط، ثم البرتغال بـ 3 نقاط، والمجر تتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا

تذاع المباراة عبر قناتي beIN sports HD 1 Max، وbeIN 4k HDR.

من المتوقع أن يخوض منتخب برازيليي أوروبا اللقاء أمام فرنسا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، روبن دياش، بيبي، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: دانيلو، ريناتو سانشيز، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا.