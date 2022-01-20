تشكيل الجزائر المتوقع أمام ساحل العاج اليوم في كأس الأمم الإفريقية

يخوض منتخب الجزائر مباراة حاسمة ومصيرية اليوم الخميس حين يلاقي غريمه منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويحتل الخضر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، فيما يتربع كوت ديفوار على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام ساحل العاج اليوم في كأس الأمم الإفريقية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، عبد القادر بدران، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، اسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح.