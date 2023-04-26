تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

البوابة - تنتظر الزمالك مواجهة مؤجلة من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز ستجمعه بضيفه سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

تقام مباراة اليوم بين صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة وسيراميكا كليوباترا الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 2 HD بتعليق مؤمن حسن.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري

المدرب: خوان كارلوس أوسوريو

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حاتم سكر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي

الوسط: محمد عبد الغني، نبيل عماد "دونجا"، سيف فاروق جعفر، إبراهيما نداي، أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: ناصر منسي