تشكيل السعودية المتوقع أمام عُمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يلتقي منتخب السعودية مع ضيفه العُماني اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل السعوديون صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، فيما يقبع العُمانيون في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية السعودية SSC7 HD بتعليق راشد الدوسري وشبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام عُمان اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: هيرفي رينارد.

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، صالح الشهري.