تشكيل المغرب المتوقع أمام مالاوي اليوم في كأس الأمم الإفريقية

يواجه منتخب المغرب نظيره المالاوي اليوم الثلاثاء على ملعب أحمد أهيدجو ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حالياً في الكاميرون.

وتأهل أسود الأطلس لهذا الدور بعد حلولهم في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل واحد.

فيما احتل منتخب مالاوي المركز الثالث في المجموعة الثانية ليبلغ دور الـ 16 ضمن أفضل المنتخبات التي حلت ثالثة في مجموعاتها.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بتعليق جواد بدة.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام مالاوي اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وحيد خليلوجيتش.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، رومان سايس، نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن برقوق، عمران لوزا.

خط الهجوم: إلياس الشاعر، ريان مايي، سفيان بوفال.