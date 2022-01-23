تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريمس اليوم في الدوري الفرنسي

يترقب باريس سان جيرمان مواجهته اليوم الأحد أمام ضيفه ستاد ريمس على ملعب بارك دي برانس ضمن المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحتل الباريسي يصدارة الليغ 1 برصيد 50 نقطة، فيما يأتي ستاد ريمس في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ريمس اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: تيلو كيرير، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: آندير هيريرا، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ماورو إيكاردي، ليونيل ميسي.