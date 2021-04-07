تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء على ملعب آليانز أرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن بايرن عدة نجوم بسبب الإصابات العضلية وفيروس كورونا، مثل روبرت ليفاندوفسكي، وسيرج غنابري، وكورينتين توليسو، ودوغلاس كوشتا.

بدوره، يفتقد باريس سان جيرمان لخدمات ماركو فيراتي، ولياندرو باريديس، وخوان بيرنات، وأليساندرو فلورينزي، وماورو إيكاردي، ولايفين كورزاوا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان: تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports 1 Premium، وbeIN 4k HDR.

ومن المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: كيرير، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، أبو ديالو.

خط الوسط: إدريسا غاي، آندير هيريرا، آنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، مويس كين.