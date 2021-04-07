تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

يستضيف بايرن ميونيخ الألماني، نظيره الفرنسي، باريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أوروبا، على ملعب آليانز أرينا، اليوم الأربعاء.

ويغيب عن بايرن، المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي، كما يغيب الجناح سيرج غنابري لإصابته بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن اللقاء أمام باريس سان جيرمان بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بينجامان بافار - نيكلاس زوله - ديفيد آلابا - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: يوشوا كيميش - ليون غوريتسكا

أمامهما: ليروي ساني - توماس مولر - كينغزلي كومان

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ