تشكيل برشلونة المتوقع أمام آلافيس اليوم في الدوري الإسباني

يلاقي برشلونة مستضيفه ديبورتيفو آلافيس اليوم الأحد على ملعب مينديزوروزا لحساب المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز السابع برصيد 32 نقطة، فيما يقبع ديبورتيفو آلافيس في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ديبورتيفو آلافيس اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: داني ألفيش، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، جوردي آلبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس، لوك دي يونغ، عبد الصمد الزلزولي.