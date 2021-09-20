تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة غرناطة اليوم في الليغا

يلتقي برشلونة عاشر الترتيب اليوم مع ضيفه غرناطة السابع عشر على ملعب كامب ناو في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

وسيضطر البارسا لخوض اللقاء دون خدمات جوردي آلبا، مع شكوك حول مشاركة سيرجينيو ديست، مما قد يجبر المدرب رونالد كومان على إجراء بعض التعديلات.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة اليوم:

المدرب: رونالد كومان.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، أليكس بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو، لوك دي يونغ، ممفيس ديباي.