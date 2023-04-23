تشكيل برشلونة المحتمل أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

البوابة - يخوض برشلونة تحدياً صعباً اليوم الأحد يلاقي فيه خصمه أتلتيكو مدريد على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو في قمة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، رونالد آراوخو، جولز كوندي

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، فرانك كيسي

خط الهجوم: آنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا