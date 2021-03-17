تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في دوري الأبطال

يلتقي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء بضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وحسم البلوز مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

ومن المتوقع ان يخوض تشيلسي اللقاء أمام أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أندرياس كريستنسين، أنتونيو روديغر، ريس جيمس.

خط الوسط: نغولو كانتي، ماريو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: كالوم هادسون أودوي، أوليفييه جيرو، تيمو فيرنر.