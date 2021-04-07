تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بورتو في دوري الأبطال

يلتقي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء بمستضيفه بورتو البرتغالي على ملعب إل دراغاو، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وبورتو beIN SPORTS 2 HD PREMIUM ويعلق على اللقاء رؤوف خليف.

ومن المتوفع أن يخوض تشيلسي اللقاء أمام بورتو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أندرياس كريستينسن، أنتونيو روديغر، ريس جيمس.

خط الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، أوليفييه جيرو، تيمو فيرنر.