تشكيل تونس المتوقع أمام بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021

يطمح منتخب تونس لاستكمال انطلاقته القوية حين يواجه نظيره منتخب بوركينا فاسو على ملعب رومدي أدجيا ضمن ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.

وبلغ نسور قرطاج هذا الدور بعد تخطي عقبة نيجيريا في دور الـ 16 بهدف وحيد، فيما تأهلت بوركينا فاسو إلى هذا الدور بعد تجاوزها الغابون بركلات الترجيح 7-6.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام بوركينا فاسو اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة

المدرب: منذر الكبير.

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد دراجر، بلال العيفة، ديلان برون، علي معلول.

خط الوسط: أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: نعيم السليتي، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني.