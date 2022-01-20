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تشكيل تونس المتوقع أمام غامبيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:43
منتخب تونس
منتخب تونس

يلتقي منتخب تونس بنظيره الغامبي اليوم الخميس على ملعب ليمبي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويحتل نسور قرطاج المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب غامبيا الصدارة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع نظيره المالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام غامبيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية (بطريقة 4-4-2):

المدرب: منذر الكبير.

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، علي العابدي.
خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان، سيف الخاوي.
خط الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.

كلمات دالة:منتخب تونسمنتخب غامبياكأس الأمم الإفريقية 2021

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