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تشكيل تونس المتوقع أمام نيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2022 - 02:06
منتخب تونس
منتخب تونس

يتحدى منتخب تونس نظيره النيجيري اليوم الأحد في لقاء قمة مبكر يقام على ملعب رومدي آدجيا لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام نيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: منذر الكبير.

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، بلال العيفة، أسامة الحدادي، محمد دراغر.
خط الوسط: أنيس بن سليمان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حمزة رفيعة، يوسف المساكني.

كلمات دالة:منتخب تونسمنتخب نيجيرياكأس الأمم الإفريقية 2021

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