تشكيل دورتموند المتوقع أمام سيتي بدوري الأبطال

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء بضيفه بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند beIN SPORTS 2 PREMIUM.

ومن المتوقع أن يخوض دورتموند اللقاء أمام سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارفين هيتز.

خط الدفاع: إيمري تشان، ماتس هوميلز، مانويل آكانجي.

خط الوسط: رافاييل غيريرو، توماس ديلايني، جايد بيلينغهام، محمود داوود.

خط الهجوم: ثورغان هازارد، ماركو رويس، إيرلينغ هالاند.