تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد غريمه إلتشي اليوم الأحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الملكي صدارة الترتيب العام برصيد 49 نقطة، فيما يأتي إلتشي في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، رودريغو.