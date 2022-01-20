تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي اليوم في كأس ملك إسبانيا

يسعى ريال مدريد لتخطي عقبة إلتشي عندما يحل ضيفاً عليه اليوم الخميس في لقاء يشهده ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المحتمل أن يعتمد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيلة رديفة في معظمها من أجل منح بعض اللاعبين الاحتياطيين فرصة لإثبات أنفسهم.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إلتشي اليوم في كأس ملك إسبانيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز، ديفيد آلابا، مارسيلو.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو، إدواردو كامافينغا.

خط الهجوم: رودريغو، لوكا يوفيتش، إيدين هازارد.