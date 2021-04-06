تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري الأبطال

يحل ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء ضيفاً على ريال مدريد الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد beIN SPORTS 4K HDR، beIN SPORTS 1 PREMIUM.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء أمام ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران، فيرلان ميندي، مارسيلو.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، ماركو آسينسيو، لوكاس فاسكيز.