تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر في دوري الأبطال اليوم

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع مستضيفه إنتر ميلان الليلة على ملعب سان سيرو في لقاء افتتاحي ناري لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المواجهة الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويغيب عن صفوف الفريق الملكي الظهيران الأيسران فيرلاند ميندي ومارسيلو بداعي الإصابة مما يعني أن المدرب كارلو أنشيلوتي قد يسند مهمة شغل هذا المركز لديفيد آلابا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة اليوم:

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، ديفيد آلابا.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إيدين هازارد، كريم بنزيمة.