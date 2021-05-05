تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة تشيلسي اليوم بدوري الأبطال

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان ذهاباً بهدف لكلٍ منهما.

واستعادت قائمة ريال مدريد لهذه المواجهة الحاسمة القائد سيرخيو راموس العائد من الإصابة والمتعافي من فيروس كورونا كما شهدت تواجد فيديريكو فالفيردي المتعافي أيضاً من كورونا إضافة لمارسيلو الذي كان مهدداً بالغياب لمشاركته في الإشراف على انتخابات مجتمع مدريد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة تشيلسي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا، سيرخيو راموس، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

ويلتقي المتأهل من مواجهة الليلة مع مانشستر سيتي في نهائي البطولة يوم 29 من الشهر الحالي.