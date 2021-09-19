تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا اليوم في الليغا

يستمر ريال مدريد في تحقيق النتائج الإيجابية هذا الموسم في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسيكون أمام تحدٍ قوي الليلة حينما يلاقي مستضيفه فالنسيا.

ويحل الفريق الملكي ضيفاً على الخفافيش في مباراة مثيرة سيحتضنها ملعب ميستايا ضمن المرحلة الخامسة من الليغا.

وتقام المواجهة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

ويغيب عن صفوف ريال نجمه غاريث بيل المصاب، كما تحوم الشكوك حول إمكانية الدفع بإيدين هازارد.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: رودريغو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.