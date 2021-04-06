تشكيل سيتي المتوقع أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بضيفه بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند beIN SPORTS 2 PREMIUM.

ومن المتوقع أن يخوض سيتي اللقاء أمام دورتموند بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياش، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروينه، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، فيل فودين.