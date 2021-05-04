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تشكيل سيتي المتوقع لمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 10:14
سيتي يتطلع لإكمال المهمة على ملعبه
سيتي يتطلع لإكمال المهمة على ملعبه

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء غريمه باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب الاتحاد ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق سيتي الفوز ذهاباً في ملعب بارك دو برانس الأربعاء الماضي بهدفين لهدف.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع المتأهل من لقاء ريال مدريد وتشيلسي في النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان: beIN Sports 1 Premium.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي اللقاء أمام باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياش، جواو كانسيلو.
خط الوسط: رودري، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروينه، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين.

كلمات دالة:مانشستر سيتيدوري أبطال أوروباباريس سان جيرمان

Via SyndiGate.info


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